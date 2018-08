Cães de rua guardados num poço em Vizela

DELFIM MACHADO 18 Maio 2018 às 00:46 Facebook

A limpeza feita pela Câmara tirou 20 camiões de lixo dos edifícios públicos. Alguns cães de rua foram encontrados numa vala que servia para fazer reparações aos automóveis.

O atual Executivo da Câmara de Vizela retirou 20 camiões de lixo das instalações da Autarquia e encontrou um cenário "absolutamente desumano" quando iniciou funções em outubro, como classifica o atual presidente da Câmara, Victor Hugo Salgado. No mandato anterior, revela o edil, houve cães de rua que foram guardados numa vala que servia para fazer reparações aos automóveis: "Numa primeira fase, os animais foram postos no buraco de manutenção das viaturas que ainda tinha dejetos. Depois, foram colocados durante vários meses numa paragem de autocarro improvisada que servia de cela". No poço esteve pelo menos um cão e nas celas foram encontrados três.

