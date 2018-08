Manuel Campelos, "pai" do concelho de Vizela, morreu aos 94 anos

Delfim Machado Hoje às 21:17 Facebook

Twitter

O fundador e líder do Movimento para a Restauração do Concelho de Vizela morreu esta segunda-feira, com 94 anos. A Câmara vai decretar luto municipal.

Por muitos considerado "o pai do concelho de Vizela" devido ao papel decisivo que o Movimento para a Restauração do Concelho de Vizela (MRCV) teve na luta pela criação do concelho, ocorrida em 1998, Manuel Campelos morreu no Hospital de Guimarães, onde estava internado desde sábado.

Manuel Campelos era cidadão honorário de Vizela por ter lutado pela independência administrativa durante 40 anos. Teve, já depois da criação do concelho, um papel ativo na vida social, política, associativa e desportiva de Vizela. O espólio pessoal de Manuel Campelos, revelador da intensa luta do MRCV, foi oferecido pelo próprio à biblioteca municipal, onde pode ser consultado.

A notícia da morte deixa tristes muitos vizelenses que se reviram na luta liderada por Manuel Campelos, que culminou na independência administrativa e desanexação face a Guimarães, concelho ao qual pertenceu até 1998.

Por isso mesmo, a Câmara de Vizela vai decretar luto municipal. "Para além de estar associado desde sempre ao MRCV, foi uma pessoa que teve um papel importantíssimo na luta pela criação do nosso concelho e sem dúvida um baluarte da sua criação", justificou Victor Hugo Salgado, presidente da Câmara de Vizela, ao JN.

O autarca fala de um sentimento "de tristeza" pela morte de uma das figuras do concelho, mas assinala que Manuel Campelos partiu "com um sentimento de dever cumprido" por ter alcançado "um dos seus maiores objetivos de vida, que era a autonomia administrativa do concelho de Vizela".

Victor Hugo Salgado endereçou, também, condolências à família enlutada. O funeral ainda não tem data marcada.