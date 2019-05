Mobilizou Minas e Armadilhas por pensar que tinha bomba no carro

Delfim Machado Hoje às 16:08 Facebook

A brigada de minas e armadilhas da GNR e os Bombeiros de Vizela foram acionados para uma ocorrência em que um homem, temendo ter uma bomba dentro do carro, causou o pânico na zona das Polés, em Vizela, ao início da tarde desta quinta-feira.

Ao contrário de informações avançadas por outros órgãos de comunicação social, não estava em causa um homem barricado, mas antes um cidadão de discurso incoerente que, temendo ter uma bomba dentro do carro colocada por alguém, estacionou e saiu do local, alertando as autoridades.

Os receios do homem foram motivados por um barulho semelhante a um cronómetro alegadamente proveniente do Volkswagen Golf azul que conduzia. Pelo que foi possível apurar, a brigada de minas e armadilhas da GNR já confirmou que não existe qualquer tipo de engenho explosivo na viatura, que permanece estacionada na zona das Polés, perto do edifício das Finanças, e que a situação ficará resolvida em breve.

De resto, foram muitos os meios mobilizados para a ocorrência, como sempre acontece com este tipo de ameaças. Os Bombeiros Voluntários de Vizela foram alertados às 13.16 horas via 112 e mobilizaram uma ambulância. A GNR mobilizou três patrulhas, com a presença do comandante de posto, a comandante do Destacamento de Guimarães e a brigada de minas e armadilhas.