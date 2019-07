Robô já apanhou 27 moradores a poluírem o Vizela

Delfim Machado Hoje às 13:43 Facebook

A fiscalização às condutas de saneamento do concelho de Vizela identificou a existência de ligações impróprias e, em alguns casos, clandestinas, que jorram saneamento diretamente para o rio Vizela e seus afluentes.

A identificação foi feita através de um robô que tem instalada uma câmara de vídeo que identifica a origem da poluição.

Em comunicado, a Câmara de Vizela revela que "foram identificadas 27 habitações com as águas residuais diretamente encaminhadas para linhas de água", sendo que o ribeiro de Paços, afluente do rio Vizela, é o mais afetado. As casas foram identificadas desde o início do mês, num trabalho que tem passado "a pente fino" as condutas de saneamento, a rede de águas pluviais e as linhas naturais de água.

