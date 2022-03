Jovem de 23 anos morre em despiste de carro que caiu ao rio Vizela

Um jovem de 23 anos morreu, este domingo de madrugada, no despiste de uma viatura ligeira de passageiros, em Tagilde, Vizela.

Os Bombeiros Voluntários de Vizela (BVV) receberam o alerta para o acidente às 2.48 horas e, ao chegar ao local, encontraram uma viatura parcialmente submersa no rio, depois de se ter despistado, junto à Ponte da Aliança.

O condutor, um homem de 21 anos, já tinha saído pelos seus próprios meios. Esta vítima foi transportada ao Hospital Senhora da Oliveira - Guimarães (HSOG) com ferimentos ligeiros.

O passageiro, de 23 anos, foi retirado do carro, pelos bombeiros, em paragem cardiorrespiratória que não foi possível reverter. O óbito foi declarado no local.

Os BVV prestaram socorro com cinco viaturas e 18 elementos. Além dos bombeiros, estiveram no local a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do HSOG e a GNR.