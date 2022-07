Menino de cinco anos mordido na cara por cão em Vizela

Um menino de cinco anos foi mordido, ao início da tarde desta quinta-feira, na cara por um cão em Vizela.

Ao que JN apurou, o incidente aconteceu em contexto familiar, em Lage. A criança estaria com os pais em casa de um casal amigo, todos emigrantes, a gozar férias em Portugal, quando foi mordida. Desconhecem-se as circunstâncias em que tudo aconteceu, assim como o porte do animal.

Apesar de ter sofrido ferimentos considerados ligeiros, o menino acabou por ser transportado para o Hospital São João, no Porto, uma vez que é a unidade hospitalar que tem especialidade em cirurgia estética pediátrica.

O alerta foi dado pouco depois das 14 horas e, ao local, acorreram os Bombeiros Voluntários de Vizela.

A GNR tomou conta da ocorrência.