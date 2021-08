Morte de candidato leva a desistência do BE em freguesia de Vizela

Delfim Machado Hoje às 12:14 Facebook

O Núcleo de Vizela do Bloco de Esquerda (BE) informou, quinta-feira, que a candidatura à Assembleia de Freguesia da União das freguesias de Tagilde e São Paio, no concelho de Vizela, foi retirada, na sequência do falecimento de Óscar Santos, o candidato a presidente da Junta.

Óscar Santos Foto: DR

Óscar Manuel do Vale Santos, de 49 anos de idade, faleceu quinta-feira de morte súbita. "Era um histórico militante do Núcleo de Vizela do Bloco de Esquerda e um empenhado lutador por um concelho mais justo e igualitário", lembra o BE.

Assim, o partido "apresenta à sua família e amigos o seu profundo sentimento de pesar" e, em virtude do trágico acontecimento, "o Bloco de Esquerda retira a candidatura à Assembleia de Freguesia da União das freguesias de Tagilde e São Paio".

A candidatura do Partido Socialista/Movimento Vizela Sempre também veio a público expressar "o mais profundo pesar pelo falecimento de Óscar Santos". Em comunicado, o movimento socialista liderado por Victor Hugo Salgado "solidariza-se com a família de Óscar Santos, estendendo o seu voto de pesar ao BE".

Óscar Santos residia em S. Paio e já tinha sido o candidato do BE à Assembleia de Freguesia local em 2017, tendo obtido 35 votos (1,72%).