Motard mais velho em Vizela anda em duas rodas há quase 70 anos

Rui Dias Hoje às 19:06

Carlos Machado, de 84 anos e José Ferreira, de 73, podiam ser pais da maior parte dos motards que este fim de semana estão reunidos em Vizela, por ocasião da 13ª concentração do Moto Clube local - este ano a celebrar o seu 20.º aniversário - e que tem atraído milhares de convivas. A idade, contudo, não os impede de continuarem a viver a paixão pelas motas.

Os dois veteranos chegaram antes da confusão, durante a tarde do primeiro dia (sexta-feira). As barracas da cerveja ainda estavam a ser montadas e o porco no espeto estava a ser preparado. Sentados num banco de jardim, do Parque das Termas, podiam ser uns "avôzinhos" reformados a queimar as horas. Mas a indumentária não deixava dúvidas.

Casacos de motard forrados de emblemas, calças de cabedal e botas, tudo preto, não permitiam dúvidas sobre qual a tribo a que pertencem. "Somos de Riba de Ave, é perto. Mas já fomos a outras concentrações mais longe", assegura José .