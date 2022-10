Motociclista morre numa colisão em Vizela

Uma colisão entre um carro ligeiro e um motociclo, esta tarde, na EN 106, resultou na morte do condutor do veículo de duas rodas, um homem de 30 anos, que iria ser pai brevemente.

Apesar das manobras de reanimação feitas pelos Bombeiros Voluntários de Vizela (BVV), o motociclista não resistiu aos ferimentos graves, em virtude de ter sido projetado vários metros pelo ar na sequência da colisão.

O óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura de Emergência Médica do Hospital de Famalicão. A Brigada de Trânsito da GNR registou a ocorrência. Uma equipa de psicólogos do INEM prestou apoio à família da vítima que se deslocou ao local.

Os BVV receberam o alerta para o acidente às 16.30 horas.

O corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense do Ave, no Hospital de Guimarães.