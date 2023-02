Passadiços de 1,7 milhões devolvem fruição do rio aos vizelenses

Rui DIas Hoje às 19:49 Facebook

A primeira pedra da obra dos passadiços do rio Vizela foi, esta sexta-feira, lançada pelo ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, e pelo presidente da Câmara, Victor Hugo Salgado. Trata-se de um investimento de 1,7 milhões euros, comparticipados em 1,2 milhões por fundos comunitários e em 500 mil pelo Município

A obra implica a construção de seis quilómetros de percursos pedonais ao longo do rio Vizela e da Ribeira de Sá. Ao mesmo tempo, será feita a estabilização das margens, com a consolidação e recuperação dos muros existentes, à imagem do que já anteriormente foi feito na zona do Parque de Ponte.

Está também prevista a colocação de gradeamentos de proteção, a limpeza do leito, a remoção de inertes e o afastamento das pedras que impedem o normal curso da água.