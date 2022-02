Pista de gelo rendeu sete mil euros aos Bombeiros de Vizela

A pista de gelo instalada na Praça do Município de Vizela, rendeu aos Bombeiros Voluntários (BVV) mais de sete mil euros.

No âmbito da iniciativa Vizela Cidade Natal 2021- Um Novo Natal no Vale, o condomínio dos espaços comerciais do Fórum Vizela e os BVV exploraram conjuntamente a pista de gelo que esteve instalada na Praça do Município, durante a quadra natalícia. Fechadas as contas, os BVV receberam agora um cheque de 7 155,75 euros.

O presidente da Câmara, Victor Hugo Salgado, na cerimónia que decorreu nas instalações dos Bombeiros Voluntários de Vizela, afirmou que esta é uma parceria feliz entre o Fórum Vizela e os BVV, assegurando o apoio da Câmara à repetição da iniciativa, no próximo ano.