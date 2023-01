População de Vizela escolhe dia da elevação a concelho como feriado municipal

Referendo local serviu para escolher entre a data de criação do concelho e o dia do santo padroeiro.

Votaram no referendo 4080 dos 21131 eleitores inscritos no concelho. Para que os resultados sejam vinculativos, teriam de ir às urnas pelo menos 50% dos eleitores. Todavia, o presidente da Câmara comprometeu-se a respeitar o resultado da votação independentemente do número de votantes.

Apesar de o dia 19 de março já ter sido aprovado como feriado municipal há 16 anos, a discussão sobre se este seria o melhor dia, ou seria preferível mudar para a data do santo padroeiro mantinha-se na sociedade. Em dezembro passado a Assembleia Municipal deliberou pela realização do referendo local que foi depois confirmado pelo Tribunal Constitucional.

Os Vizelenses votaram, domingo, num referendo que visava saber qual era a data preferida pela maioria da população para ser o feriado municipal: 19 de março, data da votação na Assembleia da República da criação do concelho e da elevação da vila a cidade, em 1998, ou 11 de julho, dia de São Bento de Peras, o padroeiro da cidade. As urnas fecharam às 19 horas e, com os resultados finais ainda por apurar, já é possível dizer que o dia que marca a criação do município venceu em todas as mesas de freguesias.

"Concorda em manter a data do feriado municipal de Vizela no dia 19 de março em vez de a alterar para o dia 11 de julho?" Deve escolher o "sim" para manter o 19 de Março, o "não" para trocar para 11 de julho, dia de S. Bento das Peras". Foi a pergunta a que foram chamados a responder os eleitores vizelenses, nas 23 mesas de voto, distribuídas pelas três freguesias e duas uniões de freguesias. O referendo era uma promessa eleitoral do atual presidente da Câmara Victor Hugo Pontes (PS).