Presidente da Câmara de Vizela tem covid-19

O presidente da Câmara de Vizela, Victor Hugo Salgado, anunciou que testou positivo para a covid-19. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o autarca independente disse que vai ficar "em confinamento por indicação das autoridades de saúde", porém continuará "a acompanhar esta problemática" no concelho.

Victor Hugo Salgado fez o teste para a covid-19 depois de se ter deparado "com os sintomas associados a esta doença", revela, acrescentando que estão a ser tomadas "todas medidas necessárias para o normal funcionamento da Câmara Municipal".

O autarca lidera a Câmara Municipal de Vizela desde 2017, ano em que venceu as eleições com a candidatura independente "Vizela Sempre". A atuação do autarca tem sido marcada pela intransigente defesa da despoluição do rio Vizela, pela requalificação de todo o centro da cidade e pelo pioneirismo nas medidas de combate à covid-19, tendo sido a primeira Câmara Municipal do país a concluir o rastreio a todos os lares, em maio.