PS e Victor Hugo Salgado já têm acordo para a Câmara de Vizela

Delfim Machado Hoje às 15:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O PS e o Movimento Vizela Sempre já chegaram a acordo para o apoio à candidatura de Victor Hugo Salgado à Câmara de Vizela nas próximas eleições autárquicas. A informação foi confirmada ao JN pela Distrital do PS e por Victor Hugo Salgado.

"Já há acordo entre o Partido Socialista e o Movimento Vizela Sempre, de Victor Hugo Salgado, para que ele seja o candidato apoiado pelo Partido Socialista a presidente da Câmara de Vizela", confirmou Joaquim Barreto, presidente da Federação Distrital de Braga do PS.

Para já, há apenas a confirmação do apoio do PS a Victor Hugo Salgado como candidato à Câmara. Os termos do acordo "estão a ser tratados em sede própria e serão, oportunamente, tornados públicos", explicou Joaquim Barreto.

Contactado pelo JN, Victor Hugo Salgado também afirmou que o apoio do PS está confirmado: "Sim, confirmo que há acordo".

Victor Hugo Salgado, atual presidente da Câmara, lidera a autarquia vizelense desde 2017, ano em que foi o número um da lista da candidatura independente do Movimento Vizela Sempre, tendo alcançado 38,79% dos votos.

Nas últimas eleições, ao eleger três vereadores em sete possíveis, o Movimento Vizela Sempre não alcançou a maioria absoluta e estabeleceu um acordo pós-eleitoral com a coligação PSD-CDS. O acordo atribuiu pelouros ao social-democrata Jorge Pedrosa, que tinha sido o número um da lista da coligação PSD-CDS.

Já o PS, que nunca tinha perdido umas eleições autárquicas em Vizela, ficou em terceiro lugar, nesse ano. Agora, une-se ao Movimento Vizela Sempre no apoio a Victor Hugo Salgado, com o claro objetivo de alcançar a maioria absoluta. A sede de campanha está a ser instalada no Casino Peninsular, no centro da cidade.

PUB

Até fundar e liderar o Movimento Vizela Sempre, Victor Hugo Salgado estava ligado ao PS. Foi eleito vereador por aquele partido nas eleições autárquicas de 2009 e 2013, para além de ter sido eleito deputado à Assembleia da República nas eleições legislativas de 2005.

Victor Hugo Salgado exerceu ainda funções de adjunto do ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, e de assessor do ministro do Trabalho e da Solidariedade Social. Foi presidente da Associação Académica de Coimbra e membro da Comissão Nacional do PS.