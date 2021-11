Reportagem: Vizela inaugura Ponte da Aliança com feijoada para 500 pessoas

Rui Dias Hoje às 21:27 Facebook

Nova travessia vai permitir evitar que milhares de camiões circulem pelo centro de Vizela.

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, chegou com pompa a Vizela, este sábado de manhã, numa charrete, acompanhada pelo presidente do Município, Victor Hugo Salgado, para inaugurar a Ponte da Aliança. Numa manhã fresca e ventosa, o povo que se juntou para ouvir falar os ilustres não era muito. A ponte em si não é novidade, há várias semanas que entrou em funcionamento. As pessoas guardavam-se para a feijoada servida em cima do tabuleiro da nova travessia para 500 comensais.

Enquanto se aguardava pelas entidades para a bênção e os discursos da praxe, comentava-se o mérito da obra. "A maior que se fez em Vizela, desde que fomos elevados a concelho", afirma Augusto Fernandes, sem hesitação.