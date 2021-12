Um ferido ligeiro em colisão seguido de fuga em Vizela

Rui Dias Hoje às 17:52 Facebook

Condutora terá desviado o carro para evitar um choque frontal.

Esta quinta-feira, ao início da tarde, uma mulher sofreu ferimentos ligeiros na sequência de um despiste seguido de capotamento, em Santo Adrião, Vizela.

Os Bombeiros de Vizela receberam o alerta para o acidente, ocorrido na rua de Britelo, pelas 12.54 horas e deslocaram para o socorro três veículos e nove operacionais.

Ao chegarem ao local da ocorrência, os bombeiros e as autoridades encontraram apenas uma viatura acidentada. A situação que inicialmente foi tratada como um despiste, de acordo com as informações prestadas pela condutora do carro capotado, passou a ser averiguada pela GNR de Vizela como colisão com fuga.

Segundo a condutora, de 21 anos, residente em Vizela, o carro que se colocou em fuga terá saído parcialmente da sua faixa de rodagem, colocando-se em rota de colisão com o seu automóvel. Para evitar o embate frontal, a jovem terá guinado para a direita, o que deu origem ao despiste, embora não tenha evitado uma colisão de raspão.

A GNR está a averiguar as circunstâncias do acidente. A condutora foi transportada ao Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, com ferimentos ligeiros.

