Um quarto da população de Vizela vai ser testada

Delfim Machado Hoje às 14:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O conselho da Organização Mundial de Saúde é "testar, testar, testar" e Vizela leva o lema à risca.

Desde que a pandemia atingiu o país, a Câmara já realizou mais de mil testes à covid-19 em habitantes do concelho e seguem-se mais 4000 nos próximos dias. Ao todo, o programa prevê mais de 5000 testes, representativos de 25% da população concelhia.

Os primeiros a serem testados foram os lares, instituições que acolhem cidadãos portadores de deficiência e casas de acolhimento de sem-abrigo.

O programa começou a 27 de março e só nessa fase 445 testes entre utentes e colaboradores. Foi a primeira Câmara do país a concluir o rastreio a todos os lares. Seguiram-se os bombeiros voluntários, profissionais de saúde do concelho e trabalhadores do centro de saúde. Agora, é a vez dos comerciantes e dos estudantes.

De acordo com os dados da Direção-Geral de Saúde, o número de casos positivos em Vizela ultrapassou recentemente a barreira da centena. No entanto, estes números são meramente indicativos e não se reportam à totalidade dos casos que, naquele território, já está nos 122.

Ainda assim, não são conhecidos grandes surtos localizados em lares ou unidades de saúde, como acontece noutros concelhos, e a curva da infeção vizelense parece estar já em fase de planalto.

O programa de testes da Câmara para os comerciantes está a ser realizado em articulação com a Associação Comercial e Industrial de Vizela. Embora alguns comerciantes já tenham sido testados, é a partir de amanhã que esta iniciativa entra na fase de testagem coletiva.

"É uma medida que está a ser bem acolhida por todos os comerciantes porque eles também se querem sentir seguros", reconhece Mário José Oliveira, presidente da coletividade que representa cerca de 400 comerciantes vizelenses.

Segundo o presidente da Câmara, Victor Hugo Salgado, o programa de testagem vai ser associado a um slogan que diz que "comprar em Vizela é mais seguro", uma vez que "um dos maiores receios das pessoas está em entrar nas lojas".

Vizela quer "inverter esse pressuposto e criar condições para que as pessoas se sintam mais seguras quando vão ao comércio tradicional e aos restaurantes", completa Victor Hugo Salgado.

No caso dos comerciantes, são testes serológicos que têm um procedimento menos invasivo que os de zaragatoa, com uma fiabilidade de 91% e resultados ao fim de 15 minutos.

"Diz-nos se o paciente está ou não infetado, se já teve ou não contacto com o vírus e se ganhou ou não defesas", esclarece o autarca.

Depois dos testes aos comerciantes, vão ser os alunos do 11.º º e 12º.º anos e, logo a seguir, profissionais e alunos das creches e pré-escolar.

Pormenores

Livro em casa - Os residentes no concelho que estejam inscritos na biblioteca municipal podem receber livros em casa. O objetivo é suavizar o impacto do isolamento social. Quem ainda não está inscrito na biblioteca continua a poder fazer a inscrição.

Residência - Foram criados dois espaços para lar e residência de retaguarda. Um é para casos positivos, no pavilhão da escola secundária, e outro para casos negativos, na Escola Básica e Secundária de Infias.

Apoio a bombeiros - Aos Bombeiros Voluntários de Vizela foi-lhes atribuído um apoio extraordinário de 10 mil euros para fazer face às dificuldades de combate ao surto. A verba para as IPSS também foi reforçada.

Cabazes a carenciados - As pessoas carenciadas que se encontrem em situação de especial vulnerabilidade têm direito a receber um cabaz com comida em casa. O serviço "compras em casa" também e entrega bens a quem precisa.

Apoio psicológico - A Câmara de Vizela criou uma linha destinada a dar apoio psicológico e responder a questões que possam surgir durante o período de isolamento. É o 808101999 e funciona entre as 9 horas e as 17 horas.