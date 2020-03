Vizela adia referendo e cancela festas com 500 em quarentena

Hoje às 14:18 Facebook

O presidente da Câmara de Vizela anunciou, esta sexta-feira, o adiamento do referendo municipal agendado para 29 de março, como medida de proteção contra a pandemia de coronavírus. Com 500 vizelenses em quarentena, as festas do feriado municipal também são canceladas.

O feriado municipal de 19 de março fica sem qualquer iniciativa festiva, solene ou religiosa, e a inauguração da Casa da Cultura já não acontece. Para além disso, são cancelados os concertos de Quim Barreiros e Expensive Soul, o programa em direto da RTP e a Feira do Bolinhol.

"Apelo a todos os vizelenses que tenham em atenção as medidas que a Direção Geral da Saúde tem vindo a comunicar e que a Câmara Municipal tem vindo a replicar. Evitem a circulação no concelho de Vizela, evitem o contacto, evitem a exposição", pediu o autarca Victor Hugo Salgado.

O referendo agendado para 29 de março onde os vizelenses iam ser chamados a decidir qual a data que queriam para o feriado municipal - 19 de março ou 11 de julho - também fica adiado para momento posterior.

Em Vizela, confirmou Victor Hugo Salgado, há apena um caso positivo de um cidadão com Covid-19. No entanto, há cerca de 500 pessoas daquele concelho em quarentena.

As reuniões de Câmara de Vizela vão continuar a realizar-se, contudo passam a ser à porta fechada, sem a presença de público nem jornalistas. A feira semanal é cancelada, mas o mercado municipal mantém-se em funcionamento para garantir uma alternativa aos grandes centros comerciais.