Vizela diz não compreender escolas abertas a poucos quilómetros de Felgueiras

JN/Agências Hoje às 19:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Câmara de Vizela disse esta segunda-feira não compreender porque é que as escolas de Felgueiras e Lousada estão fechadas, por causa do novo coronavírus, e as de Vizela, a poucos quilómetros, mantêm-se abertas.

"Não consigo explicar esta decisão [da Direção-Geral e Saúde] à população", comentou Vítor Hugo Salgado, em declarações à Lusa.

O autarca explicou que várias escolas encerradas nos concelhos vizinhos estão a poucos quilómetros, dando o exemplo a EB 2,3 de Idães, em Felgueiras, que fica a cerca de quatro quilómetros da EB1 e Jardim de Infância do Monte, em Santa Eulália, no concelho de Vizela, que se mantêm em funcionamento.

Acresce que muitas pessoas de Felgueiras e Lousada, nomeadamente das localidades de Regilde e Lustosa, fazem vida em Vizela, devido à proximidade geográfica.

O autarca de Vizela disse que já comunicou aquela posição à Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-N) e que confia na avaliação que aquele organismo está a fazer.

"Disseram-me que o quadro de Vizela é diferente, mas que está a ser objeto de análise", contou.

O edil recordou, por outro lado, que a Direção-Geral e Saúde (DGS) ordenou o encerramento de um ginásio de Vizela por ter sido frequentado por uma mulher de 39 anos, de Vizela, que trabalha em Felgueiras, que foi infetada por Covid-19.

Referiu, ainda, haver no concelho 70 crianças e dois funcionários da câmara em regime de quarentena, por suspeita de contactos diretos ou indiretos com a pessoa infetada.

A situação de preocupação já levou a câmara a suspender a Feira do Bolinhol e respetiva animação musical prevista por altura do aniversário do concelho (19 de março).

A biblioteca e o espaço Internet foram encerrados e as próximas feiras semanais, na quinta e no sábado, também foram canceladas.

Os Paços do Concelho estão agora a trabalhar de forma condicionada, com a obrigatoriedade de os munícipes aguardarem atendimento no exterior das instalações, depois de tirarem a senha.