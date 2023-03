Vizela ergue uma estátua a Guterres por ser concelho

Nos 25 anos de elevação, autarca realça cumprimento de promessa do então primeiro-ministro que, numa mensagem, disse ter feito "apenas", o seu dever.

Nos 25 anos de elevação a concelho, Vizela não esqueceu o papel do então primeiro-ministro António Guterres, hoje secretário-geral das Nações Unidas, e mostrou a estátua no jardim Manuel Faria que serve como agradecimento por ter cumprido a promessa de desbloquear o vínculo com Guimarães.

O presidente da Câmara, Victor Hugo Salgado, e o o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro descerraram a estátua, ontem de manhã, perante uma multidão que encheu o local. Nela, houve quem considerasse Guterres um homem "corajoso" e e um político "diferente dos outros que se se ficaram pelas promessas".

Em 1993, em Guimarães, António Guterres prometeu que, se fosse eleito primeiro-ministro, desbloquearia o processo de criação do concelho de Vizela que se arrastava há anos. "Em 1998, cumpriu essa promessa e, por isso, esta homenagem é mais do que justa", salientou o autarca.

Armindo Costa, de 78 anos, lembra-se do dia em que a população de Vizela levantou a linha de caminho-de-ferro como forma de protesto. "Houve uma carga da GNR sobre as pessoas. Eu estava de férias, na praia, e fiquei a ouvir tudo na rádio", relata. Em seu entender a vida melhorou com a autonomia administrativa. "Há freguesias que beneficiaram muito, como Santa Eulália que fica aqui a um quilómetro e pertencia a Lousada. Tinham que percorrer uma distância enorme para tratar de qualquer assunto", afirma .

Rejuvenescimento

O ministro José Luís Carneiro salientou "o rejuvenescimento do poder local e o princípio de dar força às comunidades locais" que, no caso de Vizela, provou que resulta.

Victor Hugo Salgado lembrou que, há 25 anos, estava em Coimbra a estudar e a preparar a candidatura à Associação Académica. "Nunca sonhei que viria a ser presidente da Câmara da minha terra". O autarca referiu que recebeu uma mensagem de Guterres, "em que disse que tinha feito apenas o seu dever."

A estátua é da autoria do artista plástico de Guimarães, Viana Paredes, tem cerca de dois metros e é feita em bronze.