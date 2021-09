Vizela ficou quase todo pintado a cor de rosa

Sandra Freitas Hoje às 22:43 Facebook

Victor Hugo Salgado foi reeleito para a Câmara de Vizela com a maior votação do PS no país.

Victor Hugo Salgado foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Vizela com o melhor resultado do PS a nível nacional. Conseguiu alcançar 74,09% dos votos contra 17,78% do segundo classificado, a coligação PSD/CDS-PP. O vencedor, que há quatro anos conquistou o Município sem uma maioria absoluta com uma candidatura independente, atribui o resultado "ao trabalho desenvolvido" e ao seu regresso ao partido socialista.

"Esperávamos um resultado bom, mas foi extraordinário. Foi o reconhecimento do nosso trabalho", regozijou-se Victor Hugo Salgado, considerando que a sua equipa criou "uma mudança de paradigma e a população ficou muito agradecida por tudo o que foi feito".