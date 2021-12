Vizela mantém as iniciativas de Natal mas paga testes

Rui Dias Hoje às 19:10 Facebook

A iniciativa Vizela Cidade Natal mantém-se, com mais de 30 espetáculos agendados para decorrer ao longo do mês. Para garantir a segurança, o Município garante testes grátis durante a realização do evento.

Este ano, a Câmara Municipal apostou no reforço da iluminação de Natal, numa parceria com a Associação Comercial e Industrial de Vizela, tendo reforçado, além da iluminação das principais ruas da Cidade, a iluminação da Praça da República e Jardim Manuel Faria e também da Rua Dr. Abílio Torres, fruto das obras de regeneração urbana que estes locais foram alvo.

Além das luzes de Natal, vai haver uma pista de gelo, um mercadinho de Natal, a Casa do Pai Natal e uma mini roda de Natal. No dia 12 de dezembro realiza-se um cortejo de Natal, na mesma data em que a cidade acolhe o programa da TVI, somos Portugal.

O objetivo da Câmara é dar mais vida a Vizela, atrair visitantes, revitalizar o coração da cidade e estimular o comércio, envolvendo as instituições públicas e privadas.

No seguimento das medidas em vigor e do Programa de Apoio Municipal - Vizela covid-19, a Câmara Municipal elaborou um Plano de Contingência do Vizela Cidade Natal, com o objetivo de garantir a realização do evento dentro das regras de segurança, que foi apresentado esta manhã pelo presidente da Câmara Municipal, Victor Hugo Salgado.

A Autarquia, através de uma parceria com a Unilabs, vai assegurar a realização de testes à covid-19 gratuitos, durante os dias de realização do evento. A realização dos testes será assegurada num contentor instalado no novo parque de estacionamento do Fórum Vizela, que funcionará todos dos dias, da 10 às 18 horas.

Enquanto decorrer o Vizela Cidade Natal a Câmara oferece, gratuitamente, máscaras covid e doses individuais de álcool gel a todos os visitantes.

O presidente da Câmara lembrou que, neste momento, os números de infetados com covid no concelho não justificam tomar outras medidas. Neste momento, a vacinaçãa com a segunda dose em Vizela é de mais de 85% e prevê-se a conclusão da terceira dose até 19 de dezembro. Contudo, Victor Hugo Salgado ressalva que, caso os números aumentem, a Autarquia poderá ir encerrando espaços do evento que possam ser menos seguros, ou mesmo, caso se justifique, todo o evento.

A maior parte dos espaços de diversão do Vizela Cidade Natal são ao ar livre, à exceção da tenda de espetáculos, que tem capacidade para 300 crianças, mas cuja lotação será limitada a 100 crianças, e onde os adultos serão obrigados a mostrar o certificado digital.