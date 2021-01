Vizela não vai boicotar presidenciais

Delfim Machado Hoje às 18:40 Facebook

A Câmara Municipal de Vizela não vai apelar ao boicote nas Eleições Presidenciais agendadas para o próximo dia 24. A ameaça de apelo ao boicote tinha sido feita em julho, caso o rio não fosse despoluído até às eleições, mas há meio ano que a água vai limpa.

Victor Hugo Salgado, presidente da Câmara Municipal, explica ao JN que "o principal fundamento para que este boicote não aconteça é que desde que este Executivo municipal começou a fazer todas as diligências no sentido da despoluição do rio Vizela, nunca durante estes anos o rio Vizela se encontrou tão despoluído durante tanto tempo".

A última grande descarga aconteceu a 17 de julho, quando uma grande quantidade de água de cor avermelhada foi despejada no rio pela Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR). Na reação, Victor Hugo Salgado denunciou o caso às instâncias europeias, moveu uma ação em tribunal contra a concessionária da ETAR e prometeu boicotar as Eleições Presidenciais caso nada fosse feito.

Desde então que o rio está limpo. "Estamos a falar de mais de meio ano em que o rio Vizela se encontra com uma água e condição claramente apresentável", constata o autarca independente, que esta semana reuniu com João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente, que lhe transmitiu que fará "todos os esforços para que esta realidade se mantenha", refere Victor Hugo Salgado.

Ao mesmo tempo, a reunião entre o presidente da Câmara de Vizela e o ministro do Ambiente serviu para acertar o projeto de colocação de passadiços ao longo de dois cursos de água do concelho. "Serão colocados não só numa margem do rio Vizela, mas também ao longo do ribeiro de Sá, criando condições para potenciar, com este investimento, o turismo, que é algo pelo qual o concelho de Vizela, e este Executivo em particular, tem lutado muito", revela Victor Hugo Salgado, que considera esta obra "de enorme relevância para o concelho de Vizela".

Os passadiços terão estrutura em madeira, iluminação led e recuperação de moinhos, com quatro percursos, num total de 8530 metros lineares e com um investimento de cerca de 1,9 milhões de euros.