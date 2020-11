Vizela paga táxis para entregar comida em casa nos próximos fins de semana

JN/Agências Hoje às 18:29 Facebook

Os munícipes de Vizela, um dos concelhos mais afetados pela covid-19 em Portugal, vão ter serviço grátis de entrega de refeições take-away nos próximos dois fins de semana.

"Tendo em atenção as medidas restritivas apresentadas pelo Governo para os concelhos de elevado risco para a atividade de restauração e bebidas, a Câmara, como forma minimizar a quebra de receitas provocada pelo recolher obrigatório, criou uma parceria com os restaurantes e 15 taxistas do concelho para um modelo de entrega de refeições ao domicílio para os próximos dois fins de semana", lê-se num comunicado divulgado pela Câmara de Vizela.

As entregas são gratuitas para restaurantes e clientes, sendo que a autarquia que vai assumir o custo das entregas nos dois próximos fins de semana, disponibilizando também as caixas para o acondicionamento e entrega das refeições.

O serviço, designado "Fique em casa - Nós Levamos a comida até si" vai funcionar entre as 12:00 e as 15:00 e entre as 19:00 e as 21:00 e para acionar o pedido basta o cliente ligar para o restaurante, fazer a encomenda e dar a morada de entrega, referindo qual o método de pagamento.

Este serviço surge na sequência da resolução do Conselho de Ministros, que decretou a implementação de um conjunto de medidas restritivas para os concelhos de elevado risco, entre os quais se inclui o concelho de Vizela.

"Atendendo à escalada do número de infetados por aquela doença, com indicadores que nos colocam como um dos concelhos mais afetados do país e numa das regiões mais afetadas de Portugal, a Câmara, para além das determinações emanadas pelo Governo, adotou novas medidas e reforçou grande parte das medidas adotadas", explica a autarquia.

O concelho de Vizela tem cerca de 60 estabelecimentos de restauração e o programa "Fique em casa -- Nós Levamos a comida até si" serve para "potenciar a dinamização da economia local, minorando os efeitos destas medidas restritivas causadas pelo surgimento do vírus covid-19 e consequente pandemia".

"Trata-se de uma medida para ajudar o setor da restauração no concelho, um setor com enorme tradição e oferta gastronómica diversificada, mas sem dúvida o mais afetado pelo novo estado de emergência, auxiliando também o setor dos táxis, outra das atividades que também tem sofrido com a pandemia e as restrições de circulação".