Vizela regista primeira morte por Covid-19

O concelho de Vizela registou, esta semana, a primeira morte provocada pelo novo coronavírus. A informação foi avançada esta quarta-feira à tarde pela Câmara Municipal que, em comunicado, endereça os pêsames à família.

Segundo a nota da Autarquia, trata-se de "um doente que estava internado no Hospital de Guimarães" e que morreu "esta semana". Ao todo, "já se encontram internadas no Hospital de Guimarães seis pessoas" com o novo coronavírus que são oriundas do concelho vizelense.

Ao mesmo tempo que endereça "à família enlutada, em nome do executivo municipal, os sentidos pêsames pela perda do ente querido", a Câmara de Vizela dá conta do desfasamento dos números da Direção-Geral de Saúde (DGS).

De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pela DGS, Vizela conta 25 casos positivos. Contudo, segundo os dados remetidos à Autarquia pelo Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Ave, a 9 de abril, Vizela tinha já 35 casos. "No dia de hoje, quase uma semana depois, os números serão certamente superiores aos divulgados", assinala o Município.

Recorde-se que Vizela, tal como outros municípios do país, deixou de ter acesso à informação divulgada pelos agrupamentos de centros de saúde, devido a uma orientação dada pelo Ministério da Saúde às Autoridades de Saúde locais, onde se pedia que a informação fosse centralizada.

A orientação, apelidada de "lei da rolha" por muitos autarcas, levou a ministra Marta Temido a esclarecer que "não há qualquer proibição de partilha de informação". No entanto, esta sexta-feira, já passaram quatro dias sobre a polémica sem que os autarcas voltassem a ter acesso às informações mais atualizadas das autoridades locais de saúde.