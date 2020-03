Vizela vai testar lares, bombeiros e todos os profissionais de saúde

Delfim Machado Hoje às 16:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal de Vizela começa esta sexta-feira a fazer análises à Covid-19 a todos os bombeiros, profissionais de saúde e membros de instituições de solidariedade, incluindo cerca de 450 idosos.

A medida foi anunciada em comunicado e prevê que a partir desta sexta-feira comecem a ser realizados os testes "aos agentes da GNR, bombeiros profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de saúde das Unidades de Saúde Familiar". Todos os utentes, profissionais e técnicos das Instituições Particulares de Solidariedade Social também vão ser testados.

A medida abrange, desde logo, a Santa Casa da Misericórdia de Vizela, Centro Social e Paroquial de Santa Eulália, Centro Social e Paroquial de S. Miguel e AIREV, num universo de cerca de 450 idosos.

Victor Hugo Salgado, presidente da Câmara, assegura que "o Município de Vizela vai assumir os custos com a realização destes testes à Covid-19, num valor de cerca de 50 mil euros". Está prevista a realização de 600 testes, numa ação concertada com as autoridades de saúde locais e nacionais.

Atualmente, o concelho de Vizela tem quatro pessoas infetadas com o novo coronavírus. Para a Câmara, a realização dos testes, em linha com as principais recomendações da Organização Mundial de Saúde, pretende "reduzir o impacto provocado pela pandemia no concelho, minimizando a propagação do vírus e assegurando as boas condições de funcionamento das instituições".