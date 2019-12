Abertas as inscrições para Raid TT de Sambade

Hoje às 17:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A freguesia de Sambade, no concelho de Alfândega da Fé, prepara-se para receber a 11.ª edição do Raid TT Sambade Aventura, que se realiza no domingo.

Este evento é já a imagem de marca desta aldeia transmontana, trazendo participantes nacionais e da vizinha Espanha. O Raid TT é organizado pelo Sambade Aventura, um clube que pertence à Associação Recreativa e Cultural de Sambade (ARCS) e conta com o apoio da Junta de Freguesia de Sambade e da Câmara Municipal de Alfândega da Fé.

Leia mais em A Voz de Trás-os-Montes