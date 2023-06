Aposta em cereja biológica é chave para cativar público

Glória Lopes Hoje às 11:21 Facebook

Alfândega da Fé é o palco da Festa da Cereja até domingo, mas o mau tempo obrigada a rapidez na apanha para evitar estragos.

A Cooperativa Agrícola de Alfândega da Fé, principal produtor de cereja do concelho, está a reconverter os pomares deste fruto para modo de produção biológica de forma a ir ao encontro do gosto dos clientes, cada vez mais preocupados com a saúde e o ambiente. "Já estamos no segundo ano de transição, a apostar em produtos biológicos, para fazer uma diferenciação", adianta Luís Jerónimo, presidente daquela cooperativa, que detém 30 hectares de pomares de cerejeiras.

A maior parte do fruto comercializado na Festa da Cereja&Co, que se realiza entre hoje e domingo em Alfândega da Fé, provém destas cerejeiras da cooperativa, ainda que vários pequenos e médios produtores também participem no certame.