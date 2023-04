Balões de ar quente dão a conhecer os Lagos do Sabor a partir do céu

Desde esta quarta-feira que os quatro concelhos banhados pelos Lagos do Sabor, mais o Vale da Vilariça, em Trás-os-Montes, são o maior palco do balonismo em Portugal, um evento único no Norte, que pode levar à criação de um balódromo nos próximos anos nesta zona.

Trata-se do "Sabor & Vilariça Balloon Fest - I Festival Internacional de Balonismo", uma iniciativa da Associação de Municípios do Baixo Sabor apoiada pelo Turismo do Porto e Norte, para dinamizar esta nova área natural, criada com a construção da barragem do Baixo Sabor.

Na estreia, o evento - que atrai visitantes e investidores para o interior - trouxe aos céus do nordeste 16 balões de ar quente. A procura pelas atividades abertas ao público está a revelar-se um sucesso. "Em 35 minutos, esgotaram as mil inscrições disponibilizadas para batismos de voo estático. E foi necessário reforçar com mais 500 nos postos de turismo da região, que também acabaram no primeiro dia", revelou Vítor Sobral, secretário-executivo da Associação de Municípios do Baixo Sabor.

Os batismos em voo estático são grátis. "É um produto novo para este território, onde precisamos de gerar dinâmica económica. O balonismo é algo que ultrapassa qualquer expetativa. Montou-se este evento num espaço de mês e meio", acrescentou Vítor Sobral, indicando ainda que, "antes de a data do festival estar fechada, já os hotéis da região estavam esgotados".

O festival arrancou esta noite em Alfândega da Fé, com a receção às equipas e a realização de vários batismos de voo. Até domingo, o "Sabor & Vilariça Balloon Fest" vai andar em périplo por cada um dos municípios (Macedo de Cavaleiros, Alfândega da Fé, Mogadouro, Torre de Moncorvo e Vila Flor), com atividades marcadas para o início da manhã, entre as 6.30 e as 7.30 horas, e a noite, das 21 às 23 horas.

A organização deposita grande esperança neste festival, uma vez que pode ser um fator de atração para os Lagos do Sabor. "Este ano queremos conhecer todas as condições técnicas e climatéricas desta zona para termos a noção se os Lagos e o Vale da Vilariça podem ser a nova Capadócia, um território da Turquia conhecida pelo balonismo. Se isso acontecer, e julgo que há condições para tal, a ambição será inserir este festival na rota internacional do balonismo e depois falar de 30, 40 ou até 100 balões", referiu Vítor Sobral.

Guido Santos, piloto e diretor técnico do festival, está confiante do sucesso, tanto que, logo no arranque, estiveram presentes 12 pilotos e nove balões. "Hoje havia uma previsão de vento favorável, mas para amanhã, em Mogadouro, é muito boa", explicou.

Apesar de se ter montado a iniciativa em tempo recorde, o responsável garantiu que não foi difícil convencer pilotos portugueses e estrangeiros a participar. "É um desafio, porque quando o vento está favorável é muito bom para voar. O mais difícil é encontrar locais para aterrar, mas os pilotos são aventureiros e a paisagem é lindíssima", referiu Guido Santos.

Quem aceitou o repto de imediato foi Andreia Pascoal, residente do Sul de Espanha, que está a aprender para ser piloto. "É muito aliciante aprender a ler os ventos, fazer uma aterragem com vento, entrar em competição com os demais. Faço parte da equipa da minha mãe e desde pequena que ando de balão", contou Andreia ao "Jornal de Notícias".

Os turistas portugueses e espanhóis estão na mira dos autarcas, especialmente os da região de Castela e Leão, graças à oferta natural da região, nomeadamente os Lagos do Sabor, o território da Reserva da Biosfera Meseta Ibérica e as Terras de Cavaleiros.

Para Guido Santo, o objetivo central passa por "criar um evento mágico localizado num território, também ele, mágico", que pode ser sustentável economicamente, uma vez que, em Portugal, só há mais dois festivais, na zona do Alentejo.