Câmara de Alfândega da Fé distribui máscaras por toda a população

O município de Alfândega da Fé distribuiu mais de 10 mil máscaras de proteção e luvas por toda a população.

Cada habitante do concelho recebeu gratuitamente, em casa, um kit composto por duas máscaras, um par de luvas e um folheto com informação sobre a correta utilização deste material.

A Câmara tinha definido inicialmente distribuir o equipamento de proteção individual só pela população idosa e mais vulnerável do concelho, mas acabou por alargar a medida a todos os habitantes "com chegada de material em quantidade suficiente para todos e com o anúncio da obrigatoriedade de utilização de máscara em espaços públicos, a partir da próxima semana", indicou uma fonte do município.

As instituições particulares de solidariedade social, Bombeiros e Proteção Civil foram a primeira prioridade da autarquia na distribuição de material, seguindo-se os comerciantes locais abertos ao público que também já receberam viseiras de proteção.