Cinco dias a experimentar viver numa aldeia

Glória Lopes Hoje às 20:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Associação de Alfândega da Fé quer atrair 150 habitantes numa década.

Até à próxima terça-feira 40 pessoas mergulharam numa experiência que lhes permite sentir como seria viver numa aldeia com cerca de uma centena de habitantes, no interior profundo, como é o caso de Vilares da Vilariça, no concelho de Alfândega da Fé, onde está a ser implementado um projeto inovador para atrair entre 120 a 150 habitantes numa década.

Todos se deslocaram de cidades do litoral para participar nas Jornadas Imersivas da Sustentabilidade, a primeira iniciativa de um projeto mais global de atração de gente para territórios periféricos dinamizado pela Inteligência Local - Associação para a Regeneração, Desenvolvimento, e Governanças das Economias Locais que quer redirecionar "os movimentos migratórios" para os territórios do interior.