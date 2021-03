Ferido grave encontrado despistado numa ravina

Glória Lopes Hoje às 13:44 Facebook

Um homem, com cerca de 50 anos, ficou gravemente ferido num acidente de viação esta segunda-feira, em Vilares da Vilariça, no concelho de Alfândega da Fé.

Segundo indicou o comandante dos Bombeiros de Alfândega da Fé, Acácio Leitão, o carro da vítima foi localizado numa ravina, despistado, ao final da manhã, por um jovem que passava no local e que pediu socorro.

O homem foi transportado pelos Bombeiros para o Hospital de Bragança, onde posteriormente foi acionado o seu transporte por via área, no helicóptero do INEM de Macedo de Cavaleiros, para uma unidade hospitalar de fora da região.

O homem é natural do concelho de Mirandela, apurou o JN, e presume-se que estaria a viajar entre os dois concelhos por uma estrada municipal quando sofreu o acidente.