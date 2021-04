GNR de Alfândega da Fé resgata coruja-do-mato ferida

Hoje às 14:55 Facebook

Uma coruja-do-mato foi resgatada na localidade de Pombal, pela GNR de Alfândega da Fé.

Segundo comunicado do Comando Territorial de Bragança, o alerta foi dado por um cidadão daquela localidade que encontrou "a ave a deambular pela via pública e visivelmente ferida, sendo incapaz de voar", tendo os militares da Guarda se deslocado ao local.

O animal foi entregue no Centro de Interpretação Ambiental e de Recuperação Animal do Felgar (CIARA), em Torre de Moncorvo, para recuperar e, posteriormente, ser libertado no seu habitat natural.

