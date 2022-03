Indústria da amêndoa espera Páscoa mais "doce"

Após um ano em que praticamente não vendeu miolo para as doçarias das festividades pascais devido à covid, espera-se alguma retoma mas aquém da era pré-pandemia.

As empresas de comércio e indústria de amêndoa têm os holofotes apontados para a Páscoa, pois esperam que a época festiva desencrave de vez os negócios depois de o ano passado ter sido "praticamente a zero nas vendas para este nicho", garantiu Joana Araújo, gestora da Amendouro, uma das maiores fábricas de laboração de frutos secos do país, localizada em Alfandega da Fé.

A responsável referiu que este ano "já se vendeu mais qualquer coisa", mas admitiu que ainda se está longe do volume de negócios anteriores às páscoas pré-covid.