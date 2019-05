Agricultor morre em acidente com trator

Glória Lopes Hoje às 17:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem com 68 anos morreu esta sexta feira na sequência do capotamento do trator com que lavrava um campo agrícola numa zona próxima da localidade de Gebelim, no concelho de Alfândega da Fé.

O socorro para o acidente foi dado pouco depois das 14h30 pela esposa do agricultor que tinha ido procurá-lo porque não ter regressado a casa para almoçar, informou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Alfândega da Fé, João Martins, que para o local do acidente enviou seis operacionais apoiados por três viaturas. "Foi encontrado em estado grave e transportado para o hospital de Macedo de Cavaleiros", referiu o comandante.

O socorro foi ainda prestado pelos profissionais da ambulância-SIV ( suporte imediato de vida) que transportaram o homem para o hospital de Macedo de Cavaleiros, onde foi decretado o seu óbito.

Esta é a segunda vítima mortal com acidentes de trator no distrito de Bragança esta semana. Já na quarta-feira um homem, com 83 anos, morreu após o capotamento do veículo que conduzia num terreno da aldeia de Babe.