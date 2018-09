Aparecimento de ovelhas mortas preocupa a população

Glória Lopes Hoje às 12:15 Facebook

Várias ovelhas apareceram mortas em terrenos de Gebelim, em Alfândega da Fé, nos últimos dias, situação que preocupa a Junta de Freguesia, por existir suspeita de que os animais possam estar infetados com brucelose.

Hélio Aires, o presidente da Junta, confirmou que populares se dirigiram à autarquia para dar conta que as carcaças das ovelhas têm aparecido pelos campos. "Tudo indica que pertencem a um pastor aqui da aldeia, cuja exploração foi alvo de um rastreio da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) recente, e foram detetados 16 casos de ovelhas infetadas com brucelose", explicou o autarca, referindo que quando a DGAV tentou recolher os animais, os funcionários foram impedidos pelo proprietário de o fazer. "Agora está marcada uma nova recolha, que deverá ser acompanhada pela GNR, para o dia 2 de outubro. Quando os animais mortos foram encontrados tentei ligar para a DGAV para informar sobre problema, porém ninguém atendeu", afirmou o autarca.

No âmbito do Plano Nacional de Erradicação da Brucelose, em junho a Associação de Criadores de Gado e Agricultores (ACRIGA) realizou testes de despistagem da doença a um rebanho com 70 cabeças numa exploração de Gebelim, onde se viria a confirmar a positividade em 16 animais. "Foi feito o procedimento habitual, as recolhas foram enviadas para o Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, que desencadeia os procedimentos normais de informação da DGAV para agendar a recolha dos animais na exploração para serem abatidos. O procedimento foi cumprido, no dia da recolha dos animais, o proprietário impediu a recolha", afirmou João Reis, veterinário da ACRIGA.