Autocarro de uma excursão despistou-se na visita à amendoeira em flor

Glória Lopes Hoje às 19:35 Facebook

Twitter

Um autocarro que transportava 54 passageiros que faziam uma excursão à amendoeira em flor no Nordeste Transmontano sofreu um despiste na estrada de acesso à localidade de Cerejais, concelho de Alfândega da Fé, cerca das 17.30 horas deste domingo. Do roteiro da excursão fazia parte o Santuário do Imaculado Coração de Maria, localizado naquela aldeia.

Segundo o comandante dos Bombeiros de Alfândega da Fé, João Martins, "ninguém ficou ferido e os passageiros foram encaminhados para o Santuário dos Cerejais, enquanto chegava a assistência em viagens, para não aguardarem no exterior".

O autocarro despistou-se quando ao desviar-se de outro veículo, que circulava na direção contrária, resvalou para berma da estrada, acabando por ficar preso na valeta, que tem um desnível.