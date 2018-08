Bombeiro de Alfândega da Fé no hospital por exaustão, calor e fumo

Glória Lopes Ontem às 17:50 Facebook

Um bombeiro da corporação de Alfândega da Fé precisou de cuidados médicos, este domingo à tarde, na sequência do combate a um incêndio florestal na zona de Vales/Pombal, naquele concelho do distrito de Bragança.

Segundo o comandante dos Bombeiros, o homem, com 42 anos, vai ser transportado de helicóptero para o Hospital de Vila Real. "Não está queimado, mas devido à exaustão, ao calor e ao fumo, necessita de cuidados hospitalares. A equipa do INEM já está no local a dar-lhe assistência", explicou o responsável dos Voluntários de Alfândega da Fé.

Este domingo, estão a lavrar dois incêndios no concelho de Alfândega da Fé. O que oferece maiores preocupações é do Pombal/Vales, que deflagrou às 14.40 horas. No terreno, estão 77 operacionais, 23 meios veículos de várias corporações do distrito de Bragança e dois meios aéreos. "O fogo mantém-se com uma frente ativa, está numa zona inacessível aos veículos dos bombeiros, pelo que está a ser combatido com máquinas de rasto e meios aéreos", referiu João Martins.

O outro incêndio, na zona de Cerejais, já foi considerado dominado, encontrando-se em fase de rescaldo, adiantou o comandante João Martins.