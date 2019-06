Cereja é da melhor de sempre em Alfândega da Fé

Glória Lopes Hoje às 15:18 Facebook

Não vai faltar cereja para venda nos próximos quatro dias em Alfândega da Fé, concelho que recebe mais uma edição da já tradicional Festa da Cereja entre sexta e segunda-feira.

Este ano a produção aumentou 40% face ao ano passado, sendo considerada das melhores colheitas dos últimos anos em qualidade e quantidade. "A produção média do nosso concelho situa-se entre as 120 e as 150 toneladas. É um bom ano", explicou Eduardo Tavares, presidente da Cooperativa Agrícola de Alfândega da Fé.

O concelho tem atualmente 12 produtores de cereja, e mais de 60 hectares de pomares de cerejeiras, ainda que a maior colheita continue a ser proveniente dos pomares daquela cooperativa, que colhe cerca de 50 toneladas. A quantidade produzida poderá aumentar nos próximos anos, quando entrarem em produção as cerejeiras de plantadas em mais 15 hectares de novos pomares, que poderão começar a dar fruto dentro de três ou quatro anos. "Estamos a fazer a reconversão dos pomares plantados há 20 anos. Alguns foram arrancados, o que se reflete na quantidade que se colhe atualmente. Também há novos produtores a entrar no setor o que fará com que a produção suba consideravelmente nos próximos anos", referiu Eduardo Tavares.

O concelho de Alfândega da Fé elegeu este fruto como seu ex-líbris e este ano vai atribuir o "Prémio da Melhor Cereja" para valorizar os produtores locais.

A feira realiza-se numa tenda com 2100m2, com produtos expostos em montras personalizadas para promover iguarias da região, como Queijo, o Fumeiro, Azeite, Frutos Secos, Doces e Compotas Tradicionais, produtos Aromáticos e melhores locais turísticos. O projeto Alfândega da Fé à Mesa promove a gastronomia do concelho. Nos vários restaurantes aderentes as ementas terão disponíveis pratos típicos, como as sopas da segada, caldeirada de cabrito ou cordeiro grelhado na brasa.