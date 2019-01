Dois homens vão cumprir trabalho comunitário por incendiarem contentores do lixo

Glória Lopes Hoje às 16:08 Facebook

A GNR anunciou esta terça-feira a detenção em flagrante delito, de dois homens, com 33 e 46 anos, por atearem fogo a sete contentores do lixo na via pública, em diferentes pontos da localidade de Alfândega da Fé na segunda-feira.

Segundo uma fonte do comando de Bragança, "pelas 20.30 horas, a GNR recebeu a comunicação de que estariam vários contentores do lixo a arder, tendo de imediato sido efetuada uma operação policial, no sentido de localizar os seus autores, o que acabou por acontecer cerca das 22 horas". Os suspeitos acabaram por ser detidos, em flagrante, quando se preparavam para incendiar o sétimo contentor.

Os indivíduos, com recurso a um isqueiro, incendiavam papéis que colocavam no interior dos contentores para que estes ardessem. "Para além dos danos causados, provocaram algum alarme social", referiu a fonte da GNR.

Após terem sido presentes ao Tribunal Judicial de Macedo de Cavaleiros, os indivíduos ficaram sujeitos ao pagamento de uma multa de 900 euros à Câmara Municipal de Alfandega da Fé e a 120 horas de trabalho comunitário.