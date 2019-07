Fazer o Circuito Automóvel Panorâmico do Baixo Sabor será como "navegar" na montanha

Glória Lopes Hoje às 12:31 Facebook

Deve ser inaugurado em setembro o Circuito Automóvel Panorâmico dos Lagos do Sabor, que atravessa os quatro concelhos do Baixo Sabor, que vai permitir visitar os lagos e a paisagem "por um circuito circular de mais de 220 km, é o que nos dizemos navegar na montanha, e que dá uma visão diferente do espelho de água", adiantou Vítor Sobral, secretário executivo da Associação de Municípios do Baixo Sabor.

A zona além dos três grandes lagos criados com a construção da barragem do Baixo Sabor, nomeadamente Cilhades (Moncorvo), Medal (Mogadouro) e Santuários (Alfândega da Fé) as fragas da Foz do Azibo (Macedo de Cavaleiros).

A sinalética e outro equipamento de apoio já estão a ser instalados, o mapa com os pontos turísticos, restauração, dormidas e outros locais de interesse já está elaborado, dispondo de vários QRC para consultar no telemóvel.

Para promover os Lagos do Sabor foi ainda realizado um documentário e um filme de animação, O País do Sabor, em que cada município tem duas personagens de desenho animado. "Por exemplo o Red, que é um aviãozinho de Mogadouro, a Ginha que representa a cereja e o Antão, que era o barqueiro que fazia a passagem no rio sabor em Alfândega da Fé, em Moncorvo é o mineiro e o corvo. É uma história que fala da construção da barragem que afetou o ecosisstema e a assembleia para realizarem atividades para minimizar os impactos", descrever Vítor Sobral.

A Associação de Municípios está ainda a preparar uma candidatura para criar a Rota das Pinturas Murais e dos Frescos do Baixo Sabor, mas que no futuro poderá envolver outros municípios portugueses e espanhóis. Este projeto implica um investimento de um milhão e meio de euros, mas poderá vir a ter uma componente de inovação inédita para tornar acessível o património religioso e cultural, que incluindo um cartão de acesso para garantir autonomia aos visitantes. "Na primeira fase será necessário realizar 16 intervenções em igrejas e capelas e a criação de um centro interpretativo em Macedo de Cavaleiros".sublinhou Vítor Sobral.

O presidente do Turismo do Porto e Norte, Luís Pedro Martins, considera que este tipo de projeto pode atrair mais turistas para o território, "não chega ter a paisagem, a gastronomia e os vinhos, temos que adicionar conteúdos", referiu.

O Porto e Norte de Portugal aumentou em de dois milhões de turistas em três anos. Em 2015 eram dois milhões e em 2018 foram 4,3 milhões, mas apenas 2,5% vai para Trás-os-Montes e 4% para o Douro. "O nosso desafio é que este número fantástico que vem para a região se espalhe pelo território. O nosso trabalho é ajudar a promover este subdestino", acrescentou Luís Pedro Martins