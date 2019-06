Homem morre num acidente de trator em Alfândega da Fé

Sandra Borges Hoje às 20:44 Facebook

Um homem com 50 anos faleceu, este sábado, na sequência de um acidente de trator, numa aldeia de Valverde, em Alfândega da Fé. A vítima morreu no centro de saúde local.

Fonte da GNR confirmou ao JN que "o trator capotou" e que o homem foi socorrido por populares e levado para o centro de saúde. O acidente terá acontecido antes das 18.57 horas, altura em que foi acionado o helicóptero do INEM para transportar a vítima para o hospital. No entanto, o homem acabou por falecer ainda no centro de saúde de Alfândega da Fé.

A GNR está a investigar os contornos da ocorrência. Este é o segundo acidente de trator mortal em menos de um mês, no concelho de Alfândega da Fé.