Incêndio em Alfândega da Fé mobiliza mais de 150 bombeiros

Três meios aéreos combatem, esta tarde de quinta-feira, um incêndio em mato no concelho de Alfandega da Fé, que mobiliza ainda 157 recursos humanos e 55 viaturas de várias corporações de bombeiros.

O alerta para o fogo foi dado cerca das 15.30 horas. Segundo uma fonte da GNR, o incêndio lavra em duas frentes mas não há localidades em risco.

Não foi possível chegar à fala com o comandante dos Bombeiros de Alfândega da Fé para fazer o ponto da situação.

Este é o maior incêndio ativo no distrito de Bragança esta quinta-feira, existindo outra ocorrência em Arnal, concelho de Carrazeda de Ansiães, com 11 operacionais e cinco viaturas no terreno.