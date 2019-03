Hoje às 17:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Alfândega da Fé volta a agitar no dia 19 de abril, com a realização do terceiro Passeio de Motos Clássicas.

O 3.º Passeio de Motos Clássicas é aberto a todo o tipo de motos e não tem limite de idade. Este ano, o percurso irá privilegiar a zona dos Cerejais, Vilarelhos, Alfândega da Fé e a Serra de Bornes, com passagem pelas localidades de Soeima e Gebelim. Terminará no ponto de partida que é a aldeia de Valpereiro.

Leia mais em A Voz de Trás-os-Montes