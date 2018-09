Recorde do Guiness do maior número de selfies ficou a 12 do objetivo

Glória Lopes Hoje às 16:20 Facebook

Por pouco não se bateu o recorde do mundo do maior número de selfies no mesmo lugar, este sábado, durante o 'Caminhão'-Megacaminhada fotográfica dos Lagos do Sabor, no Santo Antão da Barca, em Alfândega da Fé, local que é a confluência dos quatro municípios do Baixo Sabor, além do concelho anfitrião também Macedo de Cavaleiros, Mogadouro e Torre de Moncorvo estão integrados nesta zona.

Bastavam mais 12 pessoas a cumprir todos os critérios necessários estabelecidos pelo World Guinness Book, uma vez que ali acorreram mais de mil vindas de vários locais do país dispostas a colaborar para bater o recorde.

O recorde do World Guinness Book é da República Popular da China com 925 pessoas. "Juntámos 914 pessoas e eram necessárias 926, mas o que importa reter é que se Promoveram os Lagos do Sabor e os produtos endógenos destes quatro concelhos", explicou Nuno Gonçalves, presidente da Associação de Municípios do Baixo Sabor, entidade que organizou a iniciativa para divulgar esta zona em termos turísticos.

A construção da barragem do Baixo Sabor criou uma albufeira com 70 quilómetros, com quatro lagos, que as câmaras municipais da zona querem potenciar em termos turísticos. "É um produto de excelência", sublinhou Nuno Gonçalves.