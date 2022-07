Lagos do Sabor com casas-barco a partir de agosto

Empresários de Aveiro investem em quinta turística e alojamento flutuante em Alfândega da Fé

A partir de agosto próximo os Lagos do Sabor vão passar a contar com três casas flutuantes, destinadas aos hóspedes da Quinta do Corso, um novo projeto turístico localizado em Cerejais, no concelho de Alfândega da Fé.

Amêndoa, Cereja e Azeitona foram os nomes escolhidos por Ricardo Neta e Sónia Cipriano, empresários de Aveiro, que se apaixonaram de tal maneira pela zona do Sabor, que decidiram apostar no projeto da quinta, uma unidade com 10 quartos, mais as casas flutuantes. Investiram três milhões de euros. "O conceito iniciou-se com a Quinta do Corso, depois de teremos iniciado um projeto de jovem agricultor. Como temos uma empresa de construção naval, em Aveiro, onde fazemos vários tipos de barcos, nomeadamente a "Waterlily", que é a marca dos barco-casa, achamos que valia a pena investir, uma vez que havia um vazio ao nível da hotelaria e de exploração dos Lagos do Sabor. Fizemos propostas às Câmaras da zona para criar um turismo sustentável na região", explicou Ricardo Neta.