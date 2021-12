Lançado calendário sénior em Alfândega da Fé

Glória Lopes Hoje às 14:31 Facebook

A Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Alfândega da Fé lança este domingo a terceira edição do Calendário Sénior, com o lema "Geração de Afetos" a dominar os meses de 2022, que de algum modo formula um desejo para que o próximo ano seja de reencontros presenciais e a retoma da vida social.

Trata-se de um calendário especial produzido com o intuito de estimular a autoestima e promover o envelhecimento ativo dos seniores do concelho, cujos protagonistas são alunos da Universidade Sénior que "dão a cara" pelos 12 meses do ano. As fotografias são da autoria do fotógrafo Nuno Pinto Fernandes.

A edição do calendário foi interrompida pela pandemia, mas este ano foi retomada, com uma mensagem baseada na possibilidade do regresso aos afetos (presenciais) entre gerações já em 2022, adiantou uma fonte.

Os modelos são os idosos, entre os 66 e os 95 anos, que se aperaltaram a preceito para as sessões de fotografia, que desta vez também contaram com a presença de várias crianças para salientar a importância do convívio intergeracional.

Quem dá vida a esta iniciativa é a Operação co-financiado CLDS-4G Alfândega + Igual da IPSS Liga dos Amigos do Centro de Alfândega da Fé., com a colaboração da Universidade Sénior e do Município.