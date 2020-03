Linha telefónica grátis em Alfândega da Fé para minimizar o isolamento social

Glória Lopes Hoje às 18:09 Facebook

A partir da próxima quarta-feira os cidadãos do concelho de Alfândega da Fé passam a contar com uma linha telefónica grátis no caso de querem conversar com alguém possam fazê-lo.

A iniciativa conta com os psicólogos da Liga dos Amigos do Centro de Saúde e do município, que em parceria criaram este novo serviço de apoio à população que se encontra em isolamento profilático em virtude da pandemia coronavírus (Covid-19).

"O objetivo é quebrar o isolamento social através de uma chamada telefónica permitindo que as pessoas possam ter com quem falar. A obrigatoriedade de manter o distanciamento social fez com que muitas pessoas, em especial as mais idosas, ficassem em isolamento e, muitas delas, sozinhas. Também os serviços que lhes permitiam ter convívio e atividades encerraram como medida de precaução e estas ficaram sem o seu suporte social", explicou uma fonte da câmara municipal.

Este serviço vai ser realizado por um conjunto de seis psicólogos das duas entidades, através de uma Linha Verde criada pela autarquia. Assim, as pessoas que se encontram mais isoladas, sozinhas e necessitam de conversar poderão ligar para o 800 210 109, entre segunda a sexta, das 9 horas às 13 horas e das 14 horas às 17 horas.