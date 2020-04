Associação brigantina lança campanha de "força" e "união" dos transmontanos

Hoje às 16:46 Facebook

Twitter

Partilhar

"Bragança vai voltar a pulsar, porque nós sabemos exatamente o que temos de fazer e vamos fazê-lo, juntos, firmes e determinados." Esta é a mensagem que a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Bragança (ACISB) quer deixar à comunidade, numa altura de grande instabilidade face às incertezas em relação à evolução da pandemia do novo coronavírus e às consequências sociais e económicas.

"Virá o tempo de enfrentarmos as adversidades económicas. Agora temos de cuidar de nós, uns dos outros. Temos de fazer de tudo para evitar a propagação do vírus e temos também de estar atentos às consequências psicológicas que esta pandemia está a causar", explica a presidente da ACISB, Maria João Rodrigues, adiantando que a associação quis dar o seu contributo e, para isso, lançou uma campanha de afetos, desafiando as famílias a fazerem, em conjunto e principalmente com os filhos, uma "bandeira" branca, onde podem desenhar, colar, coser, como entenderem, um coração colorido. Nessa bandeira, a ACISB pede que se escreva a palavra "Acredita" e no final a mensagem "Vai ficar tudo bem".

Leia mais em A Voz de Trás os Montes