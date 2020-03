Bragança exige realização imediata de testes nos lares da região

Hoje às 16:21 Facebook

A Câmara de Bragança exigiu ao Governo, esta terça-feira, a realização "imediata" de testes à Covid-19 em todos os lares de idosos da região, que sustenta ser das mais envelhecidas de Portugal e com a população mais vulnerável.

A tomada de posição surge depois do anúncio do Governo da realização de testes de despiste da doença, desde segunda-feira, em todos os lares de idosos dos concelhos de Lisboa, Aveiro, Évora e Guarda. O município lembra que o território do Alto de Trás-os-Montes é o segundo mais envelhecido do país, com um índice de envelhecimento que é quase o dobro da média nacional e da região Norte, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, reportados a 2018.

